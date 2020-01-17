17.01.2020 (18:30)

В Испании более 15 тыс. зрителей посетили концерты Ансамбля песни и пляски Западного военного округа

В Испании состоялся трёхнедельный концертный тур Ансамбля песни и пляски Западного военного округа (ЗВО), выступления которого посетили более 15 тыс. человек.

«Концерты ансамбля прошли в 14 городах, в том числе в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Бильбао, Сарагосе, Тамплоне и других. Мы получили множество восторженных отзывов», — отметил офицер военно-политического управления ЗВО капитан Кирилл Егоров.

Военнослужащие ансамбля продемонстрировали лучшие музыкальные и хореографические номера из своего репертуара, включая классические русские, советские произведения, а также современные композиции. Для испанских зрителей состоялась презентация нового танца в стиле Сил специальных операций.

Отметивший месяц назад 90-ю годовщину создания, Ансамбль песни и пляски ЗВО является одним из старейших творческих коллективов Российской Армии. Артисты ансамбля выступали в блокадном Ленинграде, на фронтах Великой Отечественной войны, в гарнизонах дислокации Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в Сирийской Арабской Республике.

Начальник ансамбля — художественный руководитель заслуженный деятель искусств Республики Крым майор Илья Колесников.

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