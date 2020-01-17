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17.01.2020 (18:15)

Танкисты российской военной базы в Таджикистане начали подготовку к танковому биатлону

Танкисты российской военной базы в Таджикистане начали подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020.

Экипажи танков Т-72 уже приступили к отборочному этапу соревнований на полигоне Ляур. С военнослужащими проводятся занятия по вождению боевых машин на специально подготовленных трассах горного танкодрома.

В ходе тренировок механики-водители совершенствуют навыки преодоления таких препятствия, как брод, колейный мост, курган, эскарп, противотанковый ров, проход в минно-взрывном заграждении, «гребенка», косогор, водная преграда, «змейка».

На занятиях по огневой подготовке наводчики-операторы отрабатывают стрельбу из пушек с ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанциях до 2 тыс. метров. Для этого на полигоне специально под стрельбу создана мишенная обстановка и огневые рубежи.

Подготовка российских танкистов завершится в марте под руководством опытных инструкторов. Три лучших экипажа примут участие в окружном этапе танкового биатлона. По его итогам будет сформирована сборная Центрального военного округа для участия во всеармейском этапе конкурса, который в этом году пройдет на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка , Военная база , Таджикистан , Танковый биатлон , АрМИ
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