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17.01.2020 (18:00)

Экипажи истребителей Черноморского флота в ходе учения обнаружили и уничтожили корабль условного противника

С экипажами многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое учение по поиску и обнаружению корабля в акватории Черного моря.

По замыслу мероприятия, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблём условного противника, в Центр управления флота поступил доклад об угрозе применения «противником» крылатых ракет.

Координаты местонахождения корабля «противника» были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе.

Лётчики изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель.

Учение было проведено без фактического применения вооружения, экипажи отрабатывали заход на боевой курс, прицеливание и применение ракетного и бомбового вооружения по заданным координатам.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Самолеты , Южный военный округ
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