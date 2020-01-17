17.01.2020 (18:00)
Экипажи истребителей Черноморского флота в ходе учения обнаружили и уничтожили корабль условного противника
С экипажами многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое учение по поиску и обнаружению корабля в акватории Черного моря.
По замыслу мероприятия, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблём условного противника, в Центр управления флота поступил доклад об угрозе применения «противником» крылатых ракет.
Координаты местонахождения корабля «противника» были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе.
Лётчики изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель.
Учение было проведено без фактического применения вооружения, экипажи отрабатывали заход на боевой курс, прицеливание и применение ракетного и бомбового вооружения по заданным координатам.