17.01.2020 (16:40)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России совершит деловой заход в уругвайский порт Монтевидео

С 19 по 21 января океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский», совершающее кругосветную экспедицию, организованную Главным командованием Военно-Морского Флота (ВМФ) России и посвященную 200-летию открытия Антарктиды, а также 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, совершит деловой заход в порт Монтевидео (Уругвай).

Руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о готовности судна к деловому заходу в столицу Уругвая, порт, которой расположен на побережье залива Ла-Плата в Атлантическом океане.

«Судно продолжает движение утвержденным маршрутом. Техническое средства, гидрографическое и гидрометерологическое оборудование функционируют в штатном режиме, экипаж, а также специалисты гидрографической службы ВМФ выполняют свои задачи в соответствии с планом похода», — доложило руководство экспедиции на борту ОИС.

По указанию главнокомандующего ВМФ России, данные о кругосветной экспедиции поступают в Центр Русского географического общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с помощью эхолотов. В процессе исследований используются данные, получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К».

Среди целей экспедиции — изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

Напомним, ОИС «Адмирал Владимирский» покинуло Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь». За время первого и второго этапа кругосветной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский» посетило порты Лиссабон и Рио-де-Жанейро.

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, ОИС «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.

Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

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