17.01.2020 (17:45)

В Центральном военно-морском музее откроется выставка «Шестой континент», посвященная исследованию Антарктиды

7 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге в рамках работы VI Коллегии музеев военно-морской направленности будет представлена временная выставка «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками».

На новой выставке будут показаны работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

Начало работы выставки приурочено к проведению 6–8 февраля в Центральном военно-морском музее VI Коллегии музеев военно-морской направленности.

Организаторами Коллегии выступают Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, Центральный военно-морской музей и Ассоциация военно-морских музеев, насчитывающая около 70 членов.

Задачами Коллегии являются обмен опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России, научно-методическая учеба, расширение сотрудничества между музеями, представление научных и практических результатов музейной работы, обсуждение актуальных проблем в сфере сохранения и популяризации военно-морского исторического наследия, а также путей их решения.

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