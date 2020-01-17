17.01.2020 (19:30)
Военнослужащие и жители гарнизонов РВСН почтят икону Святой Великомученицы Варвары во время ее пребывания в ракетных соединениях
Икона – покровительница Ракетных войск стратегического назначения, Святая Великомученица Варвара, будет доставлена во все ракетные соединения РВСН.
В числе первых Бологовское, Тейковское и Йошкар-Олинское ракетные соединения, в них икона прибудет в январе, затем планируются посещение соединений Оренбургской и Омской ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Икона Святой Великомученицы Варвары была написана для Главного храма.
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