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17.01.2020 (17:30)

Более 500 разведчиков Амурского объединения ВВО готовятся к участию в Армейских международных играх

Более 500 разведчиков соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к тренировкам в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Отличники войсковой разведки».

Военнослужащие пройдут подготовку в пять этапов: стрельба из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, посадка и высадка из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов станет прохождение «тропы разведчика», в ходе которого разведподразделение в полном составе в боевой экипировке на время преодолевает более 20 препятствий — заборы, стены с проломами, рвы с огнем и другие.

В ходе тренировок используется специальное оружие, экипировка «Ратник», лазерные дальномеры ЛПР-3 и другая современная техника. Подготовка к соревнованиям проходит с использованием средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Лучшие подразделения примут участие в отборочных этапах конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения , АрМИ
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