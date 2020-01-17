17.01.2020 (17:15)
В Еврейской автономии экипажи недавно поступивших танков Т-80 провели первые занятия с преодолением экстремального маршрута
Танковые экипажи мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, приступили к эксплуатации недавно поступивших модернизированных танков Т-80. На специализированном танкодроме экипажи провели первые занятия по преодолению сложного маршрута в дневное и ночное время на максимальной скорости.
На маршруте протяженностью более 5 км военнослужащие преодолели естественные и искусственные препятствия такие, как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, подъемы и спуски крутизной более 10 градусов, а также участок маневрирования, имитирующий поле боя.
Особую сложность в выполнении упражнения составили узкий колейный мост через условное ущелье, а также крутой подъем, на котором водителю необходимо было поставить на тормоз боевую машину в обозначенном месте, а затем возобновить движение без остановки двигателя и скатывания.
По результатам занятий все экипажи показали хорошие результаты. Всего к занятиям привлекалось более 30 экипажей боевых машин.
Справочно:
В конце августа прошлого года на вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономии, поступило более 30 современных модернизированных танков Т-80. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.