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17.01.2020 (19:00)

Подготовка соединений и воинских частей Сухопутных войск направлена на улучшение выучки личного состава

В текущем году основные усилия Сухопутных войск, будут направлены на подготовку соединений и воинских частей к участию в итоговых мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также большое внимание будет уделяться переучиванию личного состава перевооружаемых воинских частей и подразделений Сухопутных войск на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, и на участие в конкурсах и состязаниях по полевой выучке в рамках проведения Армейских международных игр – 2020.

На Главное командование Сухопутных войск возложена подготовка команд от Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня»,  «Чистое небо», «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж».

Кроме того, в 2020 году спланировано проведение 11 учений
с вооруженными силами иностранных государств, 6 из которых будут проводиться на территории Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , Учения , Боевая подготовка
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