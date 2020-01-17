17.01.2020 (17:00)
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа прошла тренировка по противодействию терроризму
В Хабаровском гарнизоне Восточного военного округа, состоялась тренировка по противодействию терроризму. По замыслу мероприятия, на одном из объектов объединения ВВС и ПВО округа условными террористами было заложено взрывное устройство.
Подразделение антитеррора было поднято по тревоге и оперативно направлено на место, где был выявлен «взрывоопасный» предмет.
Место обнаружения было оцеплено до приезда армейской группы разминирования. По приезду саперов «опасная» находка была обезврежена.
По итогам проведенной тренировки по обнаружению и разминированию взрывоопасных предметов личный состав подразделения антитеррора уложился в установленные сроки и справился с задачей.
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , ВКС , Антитеррор