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17.01.2020 (16:45)

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебные воздушные бои в небе над Балтийским морем

Экипажи истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

При выполнении задач летных смен экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская авиация , Самолеты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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