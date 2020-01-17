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17.01.2020 (16:00)

Подразделения РХБ разведки Балтийского флота начали подготовку к Армейским международным играм-2020

На Балтийском флоте начался учебный сбор с расчетами радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

В течение недели специалисты РХБ защиты соединений и воинских частей армейского корпуса, соединения противовоздушной обороны и отдельной роты РХБ защиты флота будут совершенствовать практические навыки выполнения задач РХБ разведки, специальной обработки вооружения и военной техники, аэрозольной маскировки.

Сбор проходит на одном из полигонов в Калининградской области. В нем принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано более 10 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ.

В ходе учебного мероприятия будет проведен отборочный этап конкурса «Безопасная среда», который входит в программу Армейских международных игр-2020. На данном этапе будут определены лучшие расчеты и отделения РХБ разведки, которые примут участие в окружном отборочном этапе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Войска РЭБ , Специальная подготовка , АрМИ
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