Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2020 (16:30)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 выполнили тренировочные полёты в сложных условиях Арктики

В отдельном смешанном авиационном полку объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированном в Мурманской области, прошли плановые учебно-тренировочные полёты личного состава истребительной и бомбардировочной эскадрилий на самолётах МиГ-31 и Су-24.

Учебные полёты стали самыми массовыми в наступившем году. Одновременно в небе учебно-боевые задачи выполняли 10 боевых машин. За лётную смену было совершено более 40 самолётовылетов, практические навыки отработали свыше 20 экипажей авиаполка.

Часть элементов программы лётной подготовки пилоты выполнили в сложных метеоусловиях Кольского Заполярья. Они совершенствовали навыки взлета-посадки при снегопаде, низкой облачности и плохой видимости днём и полярной ночью.

Экипажи Су-24 отработали выход в атаку и условное бомбометание. Пилоты МиГ-31 отработали тактические действия при перехвате воздушной цели и ведении воздушного боя, а также выполнение фигур сложного и высшего пилотажа.

Полеты проводились для совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиаполка.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы в море
Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завоевали призовые места на региональном конкурсе «Отечество»
На Северном флоте состоится подъем флага на новейшем танкере «Академик Пашин»
БДК «Королев» в рамках выхода в море провел артиллерийские стрельбы

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Морская авиация , Самолеты , Арктика
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false