17.01.2020 (22:10)

Военнослужащие ЗВО украсили 3000 фейерверочными изделиями небо столицы в честь 75-ой годовщины освобождения города Варшава

В ознаменование 75-ой годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвели первый в 2020 году праздничный артиллерийский салют.

В небо Москвы было выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск около 3000 тыс. праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки – два человека.

Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Операция частей Красной Армии и Войска Польского по освобождению столицы Польши, города Варшава, от немецкой оккупации, проходившая с 14 по 17 января 1945 года в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции. Уже 17 января 1945 года Варшава была освобождена воинами 1-й армии Войска Польского.

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