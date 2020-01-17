17.01.2020 (16:15)

Академия Генерального штаба ВС РФ проведет серию литературных выставок, посвященных 75-летию Великой Победы

Специалисты Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в канун 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведут четыре тематические выставки из серии «Библиотека патриотической литературы».

Первая выставка стартует уже в феврале и будет называться «Солдатом быть — Родине служить». Книжная экспозиция будет посвящена фронтовикам — выпускникам главного военного вуза страны. Ее сменит тематическая подборка «Десять сталинских сокрушительных ударов», которая будет демонстрироваться в сопровождении мультимедийных презентаций основных сражений.

Дополнительное издание военно-исторического труда «Великая война. Великая Победа» ляжет в основу одноименной выставки новых публикаций научно-исследовательской направленности.

Финальная экспозиция откроется в мае, ее центром станет «Книга памяти Военной академии Генерального штаба», в которой увековечены сотрудники вуза — ветераны войны.

Библиотека Академии Генштаба располагает уникальным фондом, в основе которого 500 томов из личного собрания основателя вуза, одного из крупнейших военных теоретиков XIX века барона Антуана-Анри Жомини. Эти книги в 1832 году выкупил император Николай I и передал в дар академии ко дню ее создания.

Сегодня академическая библиотека насчитывает более 220 тыс. единиц хранения. Это современный комплекс из нескольких специализированных залов с доступом к ресурсам Электронной библиотеки Минобороны России и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, интернет-аудитории, электронных библиографических и фактографических баз данных, а также полнотекстового собрания оцифрованных раритетных изданий.

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