17.01.2020 (15:45)

Минометчики в Кузбассе осваивают методику стрельбы из 122-мм минометов «Сани»

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, осваивают методику стрельбы из 122-мм минометов «Сани».

При отработке огневых задач военнослужащие применяют стрельбу на подавление огневых точек и уничтожение живой силы условного противника беглым огнем с прочесыванием района расположения цели.

Кроме того, минометные расчеты применяют длительное огневое воздействие методическим огнем по отдельным наблюдаемым целям и боевому порядку противника.

Корректировка ведения огня и контроль поражения целей осуществляется как при помощи переносных средств наблюдения, так и с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

При отработке огневых маневров минометчики используют боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В мероприятиях принимают участие более 250 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41 общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице