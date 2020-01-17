Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2020 (15:45)

Минометчики в Кузбассе осваивают методику стрельбы из 122-мм минометов «Сани»

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, осваивают методику стрельбы из 122-мм минометов «Сани».

При отработке огневых задач военнослужащие применяют стрельбу на подавление огневых точек и уничтожение живой силы условного противника беглым огнем с прочесыванием района расположения цели.

Кроме того, минометные расчеты применяют длительное огневое воздействие методическим огнем по отдельным наблюдаемым целям и боевому порядку противника.

Корректировка ведения огня и контроль поражения целей осуществляется как при помощи переносных средств наблюдения, так и с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

При отработке огневых маневров минометчики используют боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В мероприятиях принимают участие более 250 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41 общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 4 тыс. военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО привлечены к занятиям по боевой подготовке в Сибири
Новый инженерно-саперный полк будет сформирован в Сибири до конца 2020 года
В 2020 году в боевую учебу военных инженеров ЦВО будут включены занятия по установке шестирядного противотанкового минного поля глубиной до 200 метров
Более 50 единиц специальной техники получат инженерные подразделения ЦВО в 2020 году

Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false