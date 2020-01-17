17.01.2020 (15:30)

Более 4 тыс. военнослужащих 41-й общевойсковой армии ЦВО привлечены к занятиям по боевой подготовке в Сибири

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, проходят занятия в составе взводов, к ним привлечены более 4 тыс. военнослужащих.

В ходе проведения учебно-боевых мероприятий отрабатываются вопросы действия на марше, организации боевого охранения, ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также всестороннего обеспечения войск в условиях низких температур.

Особенностью является то, что обучаемые действуют в условиях, максимально приближенных к боевым, и самостоятельно выполняют задачи в резко меняющейся тактической обстановке. На занятиях широко применяется опыт, полученный во время участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

На последнем этапе, после преодоления подразделением психологической полосы военные психологи оценивают способность личного состава к дальнейшему выполнению поставленных задач. По завершении отделению выставляется оценка.

Справочно:

41 общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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