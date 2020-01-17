17.01.2020 (15:15)

Новый инженерно-саперный полк будет сформирован в Сибири до конца 2020 года

До конца 2020 года в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) будет сформирован инженерно-саперный полк. Местом дислокации воинской части станет Тюменская область. Об накануне празднования Дня инженерных войск сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

«Новый полк будет осуществлять выполнение задач инженерного обеспечения в Сибири, в том числе на ряде стратегических барьерных рубежах через реки Енисей, Обь и Ангара. Полк планируется обеспечить самыми современными средствами инженерного вооружения», — сказал полковник Дмитрий Коруц.

В 2020 году парк воинской части пополнят установки разминирования УР-77, экскаваторы ЭОВ 35-23, инженерные машины разграждения ИМР-2 и станции комплексной очистки воды СКО-10К.

Справочно:

Соединения и части 41-й общевойсковой армии ЦВО дислоцируются на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты. Штаб объединения находится в Новосибирске.

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

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