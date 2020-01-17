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17.01.2020 (15:00)

В 2020 году в боевую учебу военных инженеров ЦВО будут включены занятия по установке шестирядного противотанкового минного поля глубиной до 200 метров

В боевую учебу специалистов инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) будут включены занятия по установке шестирядного противотанкового минного поля глубиной до 200 метров, впервые примененной на стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019. Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

«Стандартный диапазон минного поля ограничен от 60 до 150 метров в глубину, поэтому для существенного затруднения продвижения условного противника и снижения живучести его штатных средств проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях военнослужащие подвижных заградительных отрядов ЦВО будут отрабатывать шестирядное минирование. Данное минное заграждение позволит снизить наступательные возможности противника, его способность сходу пробить сквозной коридор через наименее защищенный участок и сковать на длительное время его возможность маневрировать», — пояснил полковник Дмитрий Коруц.

Справочно:

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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