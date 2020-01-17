17.01.2020 (14:45)

Более 50 единиц специальной техники получат инженерные подразделения ЦВО в 2020 году

51 единица современной специальной техники пополнит парки боевых и специальных машин инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

«С получением новых образцов вооружения возможности инженерных войск округа возрастут на 10 процентов, что позволит существенно сократить время на выполнение задач по предназначению», — отметил полковник Дмитрий Коруц.

В комплекте поставок запланированы современные автомобильные краны КС 45719 М и экскаваторы ЭОВ-3523 на базе грузовиков КамАЗ, станции очистки воды СКО-10К, гусеничные минные заградители ГМЗ-3 и плавающие транспортеры. Также будут получены боевые машины разминирования БМР-3 «Корт-Б» для выполнения задач по разведке, преодолению и разминированию как противотанковых, так и противопехотных минных полей.

Справочно:

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

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