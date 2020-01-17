17.01.2020 (14:30)

Интенсивность боевой подготовки инженерных войск ЦВО в 2019 году увеличилась на 10 процентов

Интенсивность боевой подготовки специалистов инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) увеличилась на 10 процентов. Об этом в канун празднования Дня инженерных войск сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

«По итогам прошлого года специалисты инженерных войск ЦВО приняли участие в 54 мероприятиях оперативной подготовки. Более 1440 занятий по предметам специальной подготовки проведено в соединениях и частях инженерных войск ЦВО. Эти цифры превышают на 10 процентов показатели плановой боевой подготовки 2018 года», — заявил полковник Дмитрий Коруц.

Он добавил, что военные инженеры ЦВО успешно выступили в целом ряде прошедших в 2019 учебном году знаковых учений, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

«Средний оценочный показатель подготовки инженерных войск округа возрос на две десятых, позволив нам уверенно закрепиться в секторе отметки «хорошо», — подчеркнул начальник инженерных войск ЦВО.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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