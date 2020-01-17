17.01.2020 (14:15)

Более 40 подрывных команд ЦВО будут задействованы в противопаводковых мероприятиях в 2020 году

В 2020 году в противопаводковых мероприятиях на территории Центрального военного округа (ЦВО) будут задействованы более 40 подрывных команд. Об этом в канун празднования Дня инженерных войск сообщил начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

«Ожидаем активный ледоход вследствие аномально теплой зимы, установившейся в регионах дислокации округа. Для проведения противопаводковых мероприятий планируем сформировать 42 подрывные команды, укомплектованные профессиональными военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей ЦВО», — заявил полковник Дмитрий Коруц.

Он также напомнил, что в 2019 году инженерные войска округа обеспечили безопасный ледоход на 16 реках Урала, Сибири и Поволжья. Для разрушения 70 тыс. квадратных метров льда было израсходовано свыше трех тонн тротила.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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