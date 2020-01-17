17.01.2020 (13:45)

В Санкт-Петербурге презентовали уникальные воспоминания офицера Императорской гвардии

Сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России в Санкт-Петербурге состоялась презентация уникального издания. Впервые введены в научный оборот дневники гвардейского офицера-артиллериста Владимира Степановича Савонько (18.09.1877 – 31.07.1937), которые хранятся в фондах Российской национальной библиотеки.

Дневники фактически представляют собой летопись лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады за 1899–1909 гг. Будучи человеком, в высшей степени, дисциплинированным, наблюдательным, и не лишенным литературного дара, Владимир Савонько вел дневник почти каждый день, записывая все события и происшествия, случившиеся в бригаде.

Дневник Владимира Савонько — бесценный источник по истории повседневной жизни гвардейского Петербурга. В нем отразились особенности мировоззрения гвардейских офицеров в последние годы существования царской России. Офицер сумел описать уклад службы и быта «старой гвардии», которая являлась самой элитарной частью императорских Вооруженных Сил. Автор оставил колоритные зарисовки своих сослуживцев, представителей генералитета и членов императорской фамилии, коснулся и взаимоотношений в среде гвардейских офицеров, которые нельзя проследить по другим источникам.

На страницах дневника зафиксированы личные впечатления от учебных стрельб, высочайших смотров, огромное количество мелочей, составлявших повседневную жизнь гвардейской артиллерии. Дневник содержит и материалы для исследователей своеобразного офицерского фольклора, характерного для войск столичного гарнизона.

Издание представили заведующий Отделом рукописей РНБ, доктор исторических наук А.И. Алексеев, профессор Института истории СПбГУ, доктор исторических наук К.Б. Назаренко, научный сотрудник ОР РНБ, кандидат исторических наук М.А. Смирнова, генеральный директор издательства «Индрик» К.А. Вах.

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