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17.01.2020 (13:30)

Военные инженеры ЗВО обезвредили в прошлом году более 12 тыс. взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) в прошлом году обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

«Одна из главных задач у нас сейчас — это очистка от взрывоопасных предметов. У нас круглосуточное дежурство, за прошлый год мы обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов», — сказал он.

Генерал-майор Бахтияр Набиев отметил, что в основном военные инженеры занимаются обезвреживанием боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

«С каждым годом вроде бы оно должно уменьшаться, а не уменьшается. Уже в самом начале этого года уже обезвредили больше 20 единиц. И это только зима, пиковым является летний период», —  сказал начальник управления инженерных войск ЗВО.

Он добавил, что военнослужащие округа в прошлом году работали по обезвреживанию взрывоопасных предметов в 22 регионах Российской Федерации, всего было очищено 1,1 тыс. га местности.

«Ежедневно подвижная группа разминирования выполняет по 8-12 заявок по разминированию», — отметил Бахтияр Набиев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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