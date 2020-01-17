17.01.2020 (13:30)
Военные инженеры ЗВО обезвредили в прошлом году более 12 тыс. взрывоопасных предметов
Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) в прошлом году обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.
«Одна из главных задач у нас сейчас — это очистка от взрывоопасных предметов. У нас круглосуточное дежурство, за прошлый год мы обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов», — сказал он.
Генерал-майор Бахтияр Набиев отметил, что в основном военные инженеры занимаются обезвреживанием боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
«С каждым годом вроде бы оно должно уменьшаться, а не уменьшается. Уже в самом начале этого года уже обезвредили больше 20 единиц. И это только зима, пиковым является летний период», — сказал начальник управления инженерных войск ЗВО.
Он добавил, что военнослужащие округа в прошлом году работали по обезвреживанию взрывоопасных предметов в 22 регионах Российской Федерации, всего было очищено 1,1 тыс. га местности.
«Ежедневно подвижная группа разминирования выполняет по 8-12 заявок по разминированию», — отметил Бахтияр Набиев.