17.01.2020 (13:15)
Французские кадеты ознакомились с новейшими образовательными методиками в Санкт-Петербургском суворовском военном училище
Санкт-Петербургское суворовское военное училище посетила делегация воспитанников старших классов Военного лицея Сен-Сир, расположенного в окрестностях Парижа.
Французские кадеты смогли пообщаться с суворовцами, побывали на учебных и спортивных занятиях, ознакомились с возможностями дополнительного образования по изучению иностранных языков, программированию, робототехнике, авиа- и судомоделизму.
Для гостей провели экскурсию по музею училища, рассказали об истории становления кадетского образования в России и его новациях, а также ознакомили с новейшими российскими образовательными методиками.
В составе группы 20 воспитанников лицея Сен-Сир, изучающих русский язык, и сопровождающие офицеры. Делегация посещала Санкт-Петербург в течение недели.
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