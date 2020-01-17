17.01.2020 (13:00)

Доля современной техники в инженерных войсках ЗВО в этом году превысит 70%

В 2020 году году инженерные войска Западного военного округа (ЗВО) получат новую специальную технику и доведут долю оснащения войск самыми современными ее типами до уровня более чем в 70%. Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

«В 2019 году у нас доля современного вооружения увеличилась до 66%. На этот год мы планируем выйти на 70%», — сказал генерал-майор Бахтияр Набиев, отметив, что у войск ЗВО есть все предпосылки к выполнению задачи.

Он добавил, что в минувшем году инженерные войска ЗВО получили самые современные образцы техники, в том числе 10 комплектов для развертывания временных дорог, бронированную машину разминирования БМР-3МА, понтонный парк для наведения временных переправ через водные преграды, три буксирно-моторных катера, три комплекта инженерных электростанций, передвижную буксирную установку, фронтальные погрузчики и другие виды техники.

В текущем году в войска поступят бурильно-крановая машина, еще одна бронированная машина разминирования, 10 кранов-манипуляторов, а также мобильный комплекс для очистки воды в полевых условиях.

Генерал-майор Бахтияр Набиев отметил, что инженерные войска ЗВО также являются «полигоном» для испытания новых образцов техники, которая еще не запущена в серийное производство.

«Сейчас идет модификация инженерных машин разграждения в Нахабине (Московская область). Наши войска там проводят занятия, там же находится Научно исследовательский институт инженерных войск и, если какой-то недостаток обнаружен, мы сразу даем понять, что с техникой не так», — сказал начальник управления инженерных войск ЗВО.

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