17.01.2020 (12:45)

В Санкт-Петербурге Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи получит более 30 единиц техники от инженерных войск ЗВО

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пополнят экспозицию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России более чем на 30 единиц техники. Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

«В связи с 75-й годовщиной Великой Победы хотим нарастить количество техники в музее. Увеличим количество техники, покрасим и выставим ее туда. Среди новинок экспозиции будут установки разминирования, мостоукладчики, траншейные машины и электростанции. Всего 32 единицы техники», — сказал генерал-майор Бахтияр Набиев, добавив, что в настоящее время в музее находится восемь образцов крупной инженерной техники.

Техника для музея будет списана из войск ЗВО и заменена современными образцами.

«Эта техника снята с вооружения. Конечно, ее можно сдать на металлолом, но поколения должны помнить о том, кто и на чем воевал», — отметил начальник управления инженерных войск ЗВО.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости.

Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории Петропавловской крепости был основан специальный цейгхауз для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.

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