17.01.2020 (12:30)

Специалисты МТО российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке к Армейским международным играм

Личный состав подразделений материально-технического обеспечения (МТО) российской военной базы в Абхазии в рамках подготовки к отборочным этапам конкурсов Армейских международных игр-2020 приступил к совершенствованию навыков тылового обеспечения войск в полевых условиях.

В ходе подготовительных мероприятий на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу специалисты в условиях горно-лесистой и прибрежной местности отрабатывают нормативы по развертыванию специальной техники для организации питания и бытового обслуживания подразделений.

Особое внимание уделяется освоению современных прицепных блочно-модульных кухонь КПБМ-150 и организации работы пунктов питания личного состава.

Полевая кухня оборудована котлами для приготовления первых и вторых блюд, жарочным шкафом, комплектом кухонного инвентаря и посуды в специальном столе-стеллаже, а также помещением для рабочего места повара, обеспечивающим всепогодность ее применения.

Всего в подготовке к первым отборочным этапам конкурсов «Полевая кухня», «Специалист ГСМ» и «Специалист вещевой службы» принимают участие более 500 военнослужащих базы, задействовано свыше 70 единиц специальной тыловой техники.

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