17.01.2020 (12:15)

Пожарные расчеты мотострелкового соединения ЮВО под Волгоградом оперативно ликвидировали условное возгорание в парке боевой техники

С внештатными пожарными расчетами мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области проведена проверка готовности дежурных подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций с применением новейших средств пожаротушения.

Получив сигнал об условном возгорании, личный состав оперативной группы осуществил подъем дежурных сил по тревоге и совершил выезд к месту условного возгорания. Пожарные расчеты соединения оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

В ходе проверки пожарные команды успешно ликвидировали условное возгорание в парке боевой техники соединения.

Также были отработаны действия по эвакуации военной техники и имущества из опасной зоны.

Всего в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих соединения, применялись современные средства пожаротушения, в том числе автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобиля КамАЗ, поступившие в соединение ЮВО в прошлом году.

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