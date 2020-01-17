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17.01.2020 (12:00)

На Северном Кавказе стартовал III открытый чемпионат 58-й армии ЮВО по самбо

На Северном Кавказе стартовал III открытый чемпионат среди соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по самбо. Торжественное открытие соревнований прошло на базе объединения, дислоцированного в Северной Осетии.

В турнире принимают участие более 160 военнослужащих соединений, воинских частей объединения и представителей сборных команд спортивных школ РСО-Алания по самбо, которые перед чемпионатом 58-й общевойсковой армии по самбо выступили в отборочных состязаниях в своих частях и клубах.

В течение двух соревновательных дней будут разыграны комплекты наград в девяти весовых категориях.

Соревнования являются отборочным этапом перед чемпионатом ЮВО по самбо, который пройдет в Ростове-на-Дону. По итогам сильнейшие самбисты войдут в состав сборной команды 58-й общевойсковой армии для дальнейшего участия в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
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