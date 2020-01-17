17.01.2020 (11:45)

На Северном Кавказе завершился сбор с командирами рот 58-й общевойсковой армии ЮВО

На Северном Кавказе завершился учебно-методический сбор по дополнительной подготовке командиров рот (батарей) и их заместителей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятии приняли участие более 500 командиров подразделений, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Офицеры всесторонне изучали вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности.

Впервые во время сбора военнослужащим продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами (БЛА). На полигонах были оборудованы специальные мишени, подвешенные на высоте между двумя столбами и перемещавшиеся между ними с помощью электронных моторов, тем самым имитируя полет беспилотника. Военнослужащим в составе подразделения нужно было определить цель, классифицировать ее и поразить БЛА из стрелкового оружия.

Также в ходе мероприятия был проведен ряд практических занятий по огневой подготовке при выполнении стрельб из пистолетов ПМ и автоматов АК-74, вождению боевых машин, выполнению стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация».

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