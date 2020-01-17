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17.01.2020 (11:30)

С военными инженерами ЮВО на Кубани проходит учение по ликвидации последствий стихийного бедствия

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани приступили к тактико-специальному учению по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.

Контроль обстановки в районе проведения мероприятия с воздуха обеспечивает беспилотная авиация.

Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев условно зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.

На местности военным инженерам предстоит отработать нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.

Особое внимание уделено комплексу мероприятий по обеспечению населения водой и электроэнергией.

К плановому учению привлечены более 700 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и станция очистки воды «Гигиена».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка
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