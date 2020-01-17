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17.01.2020 (11:15)

Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии при поддержке артиллерии остановили наступление условного противника

Мотострелковые и артиллерийские подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, отразили наступление превосходящих сил условного противника в ходе планового тактического учения на полигоне Кобу-Баши.

Артиллеристы соединения огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани» поразили цели, имитирующие атакующую пехоту и артиллерию противника.

Мероприятие проводилось на полигоне, оборудованном учебными минными полями, проволочными заграждениями, различными препятствиями и современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Всего для учения было подготовлено свыше 200 мишеней различного типа, имитирующих живую силу и бронетехнику противника.

Основные цели подобных мероприятий — совершенствование командных навыков офицерского и сержантского состава, слаженности мотострелковых и артиллерийских подразделений.

К учению привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и многоцелевые тягачи МТ-ЛБВ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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