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17.01.2020 (11:00)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом началась подготовка групп разминирования

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области началась подготовка групп разминирования к выполнению задач по очистке местности от боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащих обучают применению войсковых миноискателей, в частности, искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун». Особое внимание на занятиях уделяется минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов.

В течение недели с саперами проведут практические тренировки по обнаружению боеприпасов, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок методом накладного заряда.

Всего к обучению привлечены около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Разминирование
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