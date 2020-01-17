Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2020 (10:30)

Со специалистами РЭБ российской военной базы в Абхазии в минувшем году проведено около 50 специальных учений в условиях полной автономности

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии в минувшем году проведено около 900 часов занятий по обнаружению и подавлению средств связи и ракетного наведения противника.

В ходе учебы специалисты отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км. Военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию машин и систем РЭБ с последующим воздействием на навигационные системы беспилотной авиации противника.

Занятия проводились с применением более 10 видов современных технических средств РЭБ, в том числе автоматизированных станций помех «Житель», машин постановки помех «Лава» на автомобилях УАЗ «Патриот», а также уникальных мобильных комплексов «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Все учебные вопросы отрабатывались на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в прибрежной и горно-лесистой местности Абхазии. Всего за отчетный период специалисты РЭБ в условиях полной автономности на полевых выходах провели более 40 суток.

Кроме того, за отчетный период военнослужащие успешно отработали задачи по предназначению в ходе около 50 тактико-специальных учений.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы в море
С военнослужащими Улан-Удэнского соединения ВДВ проведены занятия по тактической подготовке и управлению подразделениями в бою
Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» проходит черноморские проливы
Разведчики ЮВО приступили к занятиям по горной подготовке на вершинах Кавказского хребта в Северной Осетии

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Войска РЭБ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false