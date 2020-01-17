17.01.2020 (10:30)

Со специалистами РЭБ российской военной базы в Абхазии в минувшем году проведено около 50 специальных учений в условиях полной автономности

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии в минувшем году проведено около 900 часов занятий по обнаружению и подавлению средств связи и ракетного наведения противника.

В ходе учебы специалисты отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км. Военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию машин и систем РЭБ с последующим воздействием на навигационные системы беспилотной авиации противника.

Занятия проводились с применением более 10 видов современных технических средств РЭБ, в том числе автоматизированных станций помех «Житель», машин постановки помех «Лава» на автомобилях УАЗ «Патриот», а также уникальных мобильных комплексов «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Все учебные вопросы отрабатывались на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в прибрежной и горно-лесистой местности Абхазии. Всего за отчетный период специалисты РЭБ в условиях полной автономности на полевых выходах провели более 40 суток.

Кроме того, за отчетный период военнослужащие успешно отработали задачи по предназначению в ходе около 50 тактико-специальных учений.

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