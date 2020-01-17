17.01.2020 (10:15)

Командующий войсками ЦВО провёл в Самаре рабочую встречу с председателем профсоюза округа

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин провел рабочую встречу с председателем профсоюза округа Людмилой Антоновой.

Руководитель профсоюза представила отчет по проделанной работе в 2019 году и отметила плодотворное сотрудничество с командованием округа. Так, например, была решена проблема с организацией служебного транспорта для гражданского персонала одной из воинских частей. Жители дальних районов получили возможность добираться до и с места работы бесплатно, что улучшило их финансовое положение.

На встрече особое внимание было уделено подписанию соглашения между профсоюзом и командованием ЦВО на 2020-2022 гг., мероприятиям, которые будут проводиться в 2020 году в рамках социального партнерства.

Командующий войсками округа выразил благодарность за работу профсоюза по защите трудовых прав и интересов гражданского персонала ЦВО.

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