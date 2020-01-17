17.01.2020 (10:00)
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы в море
Экипаж морского тральщика «Валентин Пикуль» Черноморского флота сдаёт элементы курсовой задачи, отрабатывая тактику ведения боевых действий одиночным кораблём.
В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели.
Артиллерийские расчеты тральщика поразили морские цели, имитирующие корабль противника и плавающую морскую мину, а затем отработали действия по отражению воздушного нападения.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет учение по проводке за тралами с форсированием условного минного заграждения в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.
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