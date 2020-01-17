17.01.2020 (09:45)

Командующий войсками ЗВО передал икону святого праведного Иоанна Кронштадского в храм-часовню соединения морской пехоты Балтийского флота

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев в ходе рабочей поездки по соединениям и воинским частям Балтийского флота в Калининградской области передал икону святого праведного Иоанна Кронштадского в храм соединения морской пехоты.

Церемония передачи состоялась у входа в храм-часовню святого Александра Невского, открытого в соединении в прошлом году. Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Константин прочитал молитву и благословил подаренным святым образом личный состав воинской части. Затем командующий округом посетил храм, где зажег и поставил свечи в память о морских пехотинцах Балтийского флота, погибших в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

После этого генерал-полковник Александр Журавлев продолжил проверку соединения, где посетил новую столовую и другие инфраструктурные объекты.

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