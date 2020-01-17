17.01.2020 (09:15)

С военнослужащими Улан-Удэнского соединения ВДВ проведены занятия по тактической подготовке и управлению подразделениями в бою

На минувшей неделе с десантно-штурмовыми (парашютно-десантными) подразделениями Улан-Удэнского соединения ВДВ проведены плановые занятия по тактической подготовке и управлению подразделениями в бою.

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Непременным условием тактических розыгрышей стало применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов и нестандартных решений в управлении подразделениями.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 40 единиц военной техники.

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