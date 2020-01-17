17.01.2020 (08:00)

На Камчатке прошел единый день артиллерийского огня

В артиллерийских подразделениях соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке прошел единый день огня.

На специализированном учебно-тренировочном комплексе «Радыгино» военнослужащие отработали вопросы подготовки военной техники к бою и выполняли стрельбы из штатного артиллерийского вооружения по уничтожению объектов условного противника на различных дальностях как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Командиры подразделений проверили моральные и физические качества каждого военнослужащего, оценили индивидуальную подготовку, боевую слаженность и взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов. Управление осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Всего в практических действиях принимали участие более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевых машин, грузовой и специальной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика» и артиллерийско-минометные установки «Нона».

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