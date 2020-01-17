17.01.2020 (07:00)

Икону Главного храма ВС РФ за время пребывания на Камчатке посетило более 30 тысяч человек

Сегодня на Камчатке завершилось пребывание Иконы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный», побывав в городах Вилючинск, Петропавловск-Камчатский, и Елизово, куда была доставлена из Владивостока.

За время ее пребывания в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке было совершено несколько богослужений в храме Святого Андрея Первозванного в Вилючинске, в Морском Соборе и кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы в Петропавловск-Камчатском, а для военнослужащих Елизовского гарнизона - в Троицком Соборе. Всего к мощам около 30 тысяч человек, в том числе 16 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Сегодня же Икону «Спас Нерукотворный» и ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова бережно упаковали в транспортные контейнеры и в сопровождении спецавтомобилей ВАИ перевезли на аэродром Елизово. Откуда самолётом военно-транспортной авиации святыня будет доставлена на Северный флот.

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