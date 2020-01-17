17.01.2020 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских оккупантов

Открывает раздел подборка документов военных лет о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. Показания участников тех исторических событий ясно свидетельствуют: восстание было не только слабо подготовлено, но и проводилось с политическими целями, не учитывающими ожидания и надежды большей части польского населения. – Его организаторами, представителями Армии Крайовой, курируемыми польским эмигрантским правительством из Лондона, также не учитывались положение на советско-германском фронте и ограниченные возможности подошедших к городу с боями частей Красной Армии.

Архивные документы того периода свидетельствуют, что несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность тяжелыми боями командование Красной Армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

После провала Варшавского восстания, стали известны и другие факты, свидетельствующие о возможно намеренных ошибках и просчетах, допущенных его организаторами. Из Протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным «Олег», отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной Армией, ясно, что руководство восставших намеренно не проводило наступательные действия, в городе не были взяты под контроль стратегические объекты, не возводились фортификационные сооружения, руководство Армии Крайовой не стремилось объединить национальные отряды польских партизанских организаций и зачастую мешало их боевым операциям, взаимодействие с командованием Красной Армией нередко саботировалось. Кроме того, документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников.

Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. О том, какими масштабными и кровопролитными были бои за город свидетельствует одно только перечисление отличившихся соединений и частей: список их растянулся на целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего от 17 января 1945 года №223 об освобождении Варшавы, присвоении отличившимся частям наименования «Варшавских» и о проведении салюта в Москве в честь победителей «двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий». В приказе также подчеркивается роль 1-й Польской армии, принимавшей участие в освобождении города.

О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта «Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1 БФ с плацдармов южнее г. Варшавы». В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы.

Так, капитан Николай Акишин, командир 1-го стрелкового батальона 447-го стрелкового полка, со своими бойцами прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линейные траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев, захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и прочую технику. «В бою был трижды ранен, не покидая поля боя, пока контратаки противника не были отбиты», – свидетельствует наградной лист. Отважный офицер удостоен высокого звания Герой Советского Союза.

Мужество и доблесть проявил гвардии капитан Зия Буниятов. Подразделение под его командованием одним из первых форсировало реку Пилица и удерживалось на левом берегу до подхода подкрепления. Бойцами Буниятова были захвачены в плен и уничтожены значительные силы противника. «За проявленные мужество и геройство в боях, достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

В представленных архивных документах особое место занимают свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях. Отступая из Варшавы, они уничтожали все на своем пути: «Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», – говорится в политдонесении в ГЛАВПУРККА. Особо ужасающими строками данного документа являются те, что описывают место захоронения поляков прямо на улицах города: «На улице Окопов есть могильные холмы, по словам жителей, тут захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков».

Вместе с тем, архивные документы говорят об искренней теплоте и неподдельной радости, с которыми встречали Красную Армию поляки на освобождаемых территориях. В донесении Начальнику Главного политического управления Красной Армии написано о радушии при встрече освободителей жителями Варшавы и остальной Польши: «Красную Армию и войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска». Также в донесении отмечена популярность советских солдат и офицеров среди населения: «Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа».

Для восстановления экономики поруганной Польши со стороны Советского Союза была оказана огромная поддержка, о чем свидетельствует Справка «Об оказанной помощи населению Польской Республики 1-м Белорусским фронтом с августа 1944 года до мая 1945 года и группой Советских оккупационных войск в Германии с мая по декабрь 1945 года». «Помощь польскому населению оказывалась воинскими частями, комендатурами, складами, Управлениями и отделами Штаба 1 БФ … путем безвозмездной передачи представителям местных польских властей продовольствия, имущества, скота, неубранных посевов, а также восстановлением разрушенных немецкими оккупантами народно-хозяйственных объектов и сооружений» – говорится в документе. Оказывалась помощь польскому населению и в медицинском отношении. Из той же справки ясно, что, например, жителям предместья Варшавы – Праги – был передан железнодорожный вагон ценнейших медикаментов, около трех тысяч жителей было госпитализировано в армейских госпиталях фронта.

В разделе размещены рассекреченные документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков на польской территории. Особый интерес пользователей заслуживают показания немецкого военнопленного ефрейтора Веймана, очевидца немецких погромов в Варшавском гетто. Военнопленный дал показания о кровавых погромах, унижениях, голоде и количестве убитых: «Снабжение продовольствием было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду. Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек». Но также в данном документе записаны показания о том, как евреи дали отпор эсесовской машине убийств. «Когда эсесовцы попытались проникнуть в ворота гетто по ним открылся пулеметный и ружейный огонь… Развернулись настоящие уличные бои. Я видел, как люди выбрасывались из окон горящих домов… Эта резня далась немцам нелегко, евреи сражались героически». Число убитых евреев оценивается в 30 тысяч человек.

На территории оккупированной Польши нацистами были созданы несколько концлагерей, которые предназначались для массового уничтожения людей. После командировки в лагерь смерти Треблинка, который был создан в июле 1942 года между Варшавой и Белостоком, корреспондент армейской газеты «За Родину» докладывал начальнику политотдела 70-й армии, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в «душегубке» умертвили не менее 500 англичан и американцев: «Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными…» – однако, собравшихся отвезли в лагерь, куда ранее были свезены все евреи – «были наравне с тысячами других, немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены».

Историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Как свидетельствуют донесения органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, руководство Армии Крайовой в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной Армии и местного населения.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.



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