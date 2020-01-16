16.01.2020 (22:00)

Свыше трех тысяч юнармейцев пройдут начальную военную подготовку в РВСН

Свыше трех тысяч юнармейцев пройдут начальную военную подготовку в РВСН в 2020 году. Программа подготовки подростковой молодёжи предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта.

Юнармейцы РВСН с интересом изучают азы военного дела. Программа подготовки предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта. После завершения курса начальной военной подготовки юнармейцы будут ознакомлены с агрегатами мобильных ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», находящихся на вооружении дивизий ПГРК.

Юнармейцы в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также получают дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Школьникам, пополнившим новые отряды «Юнармии» РВСН будут вручены знамена всероссийского движения. В ходе подготовки старшеклассники посетят комнаты боевой славы дивизии, познакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, современными образцами вооружения и военной техники.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в движение может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

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