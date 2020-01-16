16.01.2020 (20:00)

Военнослужащие РВСН совершат Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде

В подмосковной Власихе, в штабе Ракетных войск стратегического назначения, военнослужащие РВСН совершат Крестный ход до Крещенской купели и омовение в ледяной воде.

Во всех гарнизонах РВСН подготовлены места для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Установлены раздевалки, освещение, предусмотрены специальные места для того, чтобы согреться и выпить чай.

Настоятель Патриаршего Подворья РВСН освятит воду и поздравит всех присутствующих с праздником. После этого военнослужащие и жители гарнизона могут совершить погружение в иордань.

Переодеться и обогреться можно будет в армейских палатках. Здесь же будет развёрнута и полевая кухня. Все желающие смогут отведать солдатской каши и попробовать настоящий армейский чай.

До позднего вечера 19 января в Крещенском городке будут дежурить представители правоохранительных органов, скорой помощи и спасатели.

Омовение в Крещенской купели смогут совершить военнослужащие во всех гарнизонах РВСН.



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