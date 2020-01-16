16.01.2020 (20:30)

Средства артиллерийской разведки повышают эффективность поражения целей

Состоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии современные средства артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистенок» оперативно снабжают огневые подразделения разведывательной информацией об объектах поражения.

Кроме того их возможности обеспечивают огневое поражение мишеней на максимальных дальностях стрельбы.

Помимо указанных средств артиллерийской разведки при решении огневых задач активно применяются беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие разведку и контроль огневого поражения на значительных дальностях в режиме реального времени, что существенно повышает возможности по огневому поражению целей.



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