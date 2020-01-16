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16.01.2020 (21:00)

Юнармейцы примут участие в мастер-классе школы юных корреспондентов

17 января в рамках школы «Юных корреспондентов» в Центральном доме Юнармии состоится мастер-класс от профессионалов в сфере журналистики, операторского искусства и режиссерского мастерства. Юнармейцев ждет знакомство со школой, ее основными направлениями деятельности, преподавателями и многое другое.

У ребят будет уникальная возможность попробовать себя в качестве журналиста и познакомиться с этой профессией поближе.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается больше 600 тысяч участников. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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