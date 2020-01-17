17.01.2020 (00:01)

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошли праздничные мероприятия, посвященные 308-летию со дня основания

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошли праздничные мероприятия, посвященные 308-летию со дня основания. Ведущий военный политехнический ВУЗ ведёт свою историю с 1712 года от Инженерной школы Петра I.

В честь очередной годовщины прославленной академии в Князь-Владимирском соборе прошел молебен, который провел для офицеров, курсантов и прихожан настоятель храма протоирей Владимир Сорокин.

Продолжилось празднование торжественным собранием в клубе учебного заведения. Начальник академии генерал-майор Максим Пеньков произнёс поздравительную речь, в которой упомянул заслуги военного ВУЗа по укреплению космической обороны и пожелал коллективу «движения только вперёд».

После объявления благодарностей выдающимся сотрудникам ВУЗа для всех присутствующих был организован праздничный концерт с участием академического военного оркестра.

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