17.01.2020 (09:00)

Чемпионом КВН-2019 космодрома Плесецк стала команда испытательного центра ракетных комплексов «Три тополя»

Финальная игра «Клуба весёлых и находчивых» среди воинских частей Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) прошла в Гарнизонном Доме офицеров города Мирный Архангельской области.

За кубок победителей сезона КВН 2019 года боролись команды военнослужащих, гражданских специалистов и членов их семей. В финал вышли 4 команды: представители испытательного центра ракетных комплексов «Три Тополя», учебного центра Воздушно-космических сил «Господа учёные», испытательного центра измерений, сбора и обработки информации «Заядлые в третьем» и центра испытаний и применения космических средств лёгкого класса «Первый элемент».

Финальная игра состояла из нескольких конкурсов: «Приветствие» или «Визитная карточка», «СТЭМ» и «Домашнее задание». Участники финальной игры успешно справились со всеми этапами конкурса.

По итогам финальной игры и оценок жюри, чемпионом стала команда «Три тополя». При этом разница между командой-победителем и командой «Господа учёные», занявшей второе место, составила всего один балл.

Как отметили члены жюри, все команды, принимавшие участие в КВН в сезоне 2019 года, в том числе и участники полуфинала – команды подразделений управления космодрома «Звёздная дюжина» и центра испытаний и применения космических средств лёгкого, среднего и тяжёлого классов «Второй поющий», были достойными прохождения в финал.

Обладателем переходящего кубка победителей сезона КВН 2019 года стала команда «Три тополя». Остальным командам финальной игры были вручены дипломы призеров.

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