16.01.2020 (19:40)

В Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий ВМФ России проведены тренировки с использованием спасательного снаряжения подводника «ССП-М»

Новейшее спасательное снаряжение подводника «ССП-М», не имеющее аналогов в мире, использовано в ходе показных тренировок водолазов в НИИ спасания и подводных лодок Военного Учебно-Научного Центра ВМФ в г. Ломоносов, в рамках программы мероприятий, приуроченных к 75-летию этого важнейшего структурного учреждения ВМФ России.

Снаряжение не имеет аналогов в мире, и разработано для обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной лодки. Снаряжение «ССП-М». прошло успешные испытания в лабораторных и морских условиях «ССП-М» позволяет обеспечивать спасание с глубин до 200 метров методом свободного всплытия.

Специалистами Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ в ходе показной тренировки был отработан элемент выхода через торпедный аппарат подводной лодки экспериментальной группы института с использованием новейшего спасательного снаряжения подводника «ССП-М» и других типов снаряжений.

«ССП-М» предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 200 метров.

Преимуществом нового спасательного снаряжения «ССП-М» над существующим снаряжением «ССП» является возможность использования снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации «ССП-М» герметичного «капюшона».

В новом снаряжении «ССП-М» отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и мела внушительные габариты. Безопасность спасения подводника обеспечивается увеличением скорости компрессии (нарастанием давления) и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением.

«ССП-М» является полностью отечественной разработкой. Оно разработано подмосковным предприятием «КАМПО» и имеет превосходство над зарубежными аналогами. Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, - торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В «ССП-М» подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.

Специалисты НИИ спасания и подводных технологий, которому в январе исполняется 75-лет, принимают активное участие в работах по созданию новой техники, выполнении глубоководных водолазных и судоподъемных работ, взаимодействуют с другими федеральными органами исполнительной власти и предприятиями промышленности.

При непосредственном участии личного состава Института созданы глубоководные спасательные и телеуправляемые аппараты; разработана и экспериментально проверена технология глубоководных погружений методом длительного пребывания на глубины до 500 м, обеспечено установление национального рекорда – выполнение глубоководного водолазного погружения на 416 метров в морских условиях с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» (2018 год).

Институтом разработаны и реализованы проекты подъема затонувших объектов. С использованием нового вида подъемно-транспортных понтонов обеспечены переходы кораблей новых проектов по Волго-Балтийскому каналу.

Под непосредственным контролем Института создано спасательное снаряжение подводника нового поколения «ССП-М», не имеющее аналогов в мире, позволяющее осуществить спасание личного состава с глубин до 200 метров.

Специалисты Института осуществляют контроль за модернизацией спасательных глубоководных аппаратов проектов «Бестер» и «Приз». Продолжаются работы по созданию спасательных устройств подводных лодок 4 поколения.

Институт принимает активное участие в программах международного военного сотрудничества по вопросам поисково-спасательной деятельности и оказанию помощи при ликвидации аварий и катастроф.

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