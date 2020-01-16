16.01.2020 (18:45)

Молодые летчики ЦВО выполнили первые в 2020 году учебно-тренировочные полеты на вертолетах Ми-24 и Ми-8

Пилоты армейской авиации объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) — выпускники 2019 года — на аэродромах в Поволжье, Сибири и на Урале, а также на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии отрабатывают программу летной подготовки по освоению транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Первые в 2020 году учебно-тренировочные полеты посвящены отработке таких элементов, как взлет, зависание над взлетной площадкой, полет над аэродромом и по заданному маршруту, а также посадки на зимний аэродром. Управляют вертолётами более 50 молодых пилотов.

Во время обучения процесс управления вертолетом был отработан на тренажёрах и учебной технике, сейчас молодые летчики-штурманы впервые применили полученные навыки на практике, выполняя свои должностные обязанности на боевых машинах.

Правильность выполнения манёвров в воздухе контролируют опытные летчики-инструкторы, военные летчики 1 класса. Под их руководством лейтенанты во время полёта над аэродромом запоминают расположение ориентиров и наземных объектов.

Самым сложным элементом данного этапа подготовки является посадка. Молодым пилотам при выполнении этого элемента необходимо правильно рассчитывать скорость подлёта, направление и силу ветра при этом удерживать машину в воздухе на небольшой высоте и производить плавное снижение до контакта с посадочной площадкой.

Одновременно с молодыми летчиками-штурманами в занятиях по летной подготовке принимают участие опытные пилоты, они выполняют индивидуальные полетные задания по поддержанию навыков пилотирования боевых машин.

К выполнению программы учебно-тренировочных полетов привлечены около 200 летчиков, из которых более 50 — молодые летчики-штурманы, задействовано свыше 100 единиц вертолетной и наземной техники.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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